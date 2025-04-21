Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Derhal serbest bırakın
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yerel Seçimlerin 1. Yılında Belediyeler” toplantısında yaptığı konuşmada, belediyelere yönelik baskı ve hukuk dışı müdahalelere dikkat çekti. Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Yavaş, merkezi idarenin yerel yönetimlerle sağlıklı iletişim kuramadığını belirtti. Geçtiğimiz hafta Ankara’da emniyet güçlerinin özel görevlendirilmesiyle ilgili kamuoyunun “CHP’ye kayyum atanacak mı?” sorularını sormaya başladığını hatırlattı.
Hukuk ilkeleri aşındı
Yavaş, yargıya yönelik eleştirilerde bulunarak, hukuk ilkelerinin aşındığını söyledi. Siyasetçi, gazeteci ve öğrencilerin kolaylıkla tutuklandığını vurguladı. Ümit Özdağ ve Ekrem İmamoğlu’nun süreçlerine değinen Yavaş, geçmişte benzer suçlamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan için de gündeme geldiğini hatırlattı.
CHP’li belediyelere duyulan memnuniyetin yüzde 58 olduğunu belirten Yavaş, iktidarın belediyeleri itibarsızlaştırma çabasında olduğunu söyledi. Üst düzey bürokratların lüks yaşam tarzlarına dikkat çekerek, İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.