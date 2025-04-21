  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Derhal serbest bırakın
Takip Et

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Derhal serbest bırakın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yerel Seçimlerin 1. Yılında Belediyeler” toplantısında yaptığı konuşmada, belediyelere yönelik baskı ve hukuk dışı müdahalelere dikkat çekti. Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Derhal serbest bırakın
Takip Et

Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Yavaş, merkezi idarenin yerel yönetimlerle sağlıklı iletişim kuramadığını belirtti. Geçtiğimiz hafta Ankara’da emniyet güçlerinin özel görevlendirilmesiyle ilgili kamuoyunun “CHP’ye kayyum atanacak mı?” sorularını sormaya başladığını hatırlattı.

Hukuk ilkeleri aşındı

Yavaş, yargıya yönelik eleştirilerde bulunarak, hukuk ilkelerinin aşındığını söyledi. Siyasetçi, gazeteci ve öğrencilerin kolaylıkla tutuklandığını vurguladı. Ümit Özdağ ve Ekrem İmamoğlu’nun süreçlerine değinen Yavaş, geçmişte benzer suçlamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan için de gündeme geldiğini hatırlattı.

CHP’li belediyelere duyulan memnuniyetin yüzde 58 olduğunu belirten Yavaş, iktidarın belediyeleri itibarsızlaştırma çabasında olduğunu söyledi. Üst düzey bürokratların lüks yaşam tarzlarına dikkat çekerek, İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Özgür Özel'den Papa Francis için taziye mesajıÖzgür Özel'den Papa Francis için taziye mesajıGündem

 

Mart ve nisan yağışları hububat için olumlu etki yarattıMart ve nisan yağışları hububat için olumlu etki yarattıEkonomi

 

Gündem
Saraçhane protestoları: 49 gencin duruşması 24 Ekim'e ertelendi
Saraçhane protestoları: 49 gencin duruşması 24 Ekim'e ertelendi
DEM Parti, Adalet Bakanlığı görüşmesi için başvuru yaptı
DEM Parti, Adalet Bakanlığı görüşmesi için başvuru yaptı
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı
İstanbullular dikkat! Tuzla’da D-100 kara yolu 12 saat trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat! Tuzla’da D-100 kara yolu 12 saat trafiğe kapatılacak
Özgür Özel'den Papa Francis için taziye mesajı
Özgür Özel'den Papa Francis için taziye mesajı
Bakan Işıkhan Kilis'te incelemelerde bulundu
Bakan Işıkhan Kilis'te incelemelerde bulundu