Özgür Özel'den Papa Francis için taziye mesajı

Vatikan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Papa Francis, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü yerel saatle 07:35'te Paskalya Bayramı’nda, 88 yaşındayken Vatikan’daki Casa Santa Marta’daki ikametgahında hayatını kaybetti” denildi.

Özgür Özel: Barıştan ve adaletten yana bir duruş gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Papa Francis için taziye mesajı yayımladı.

Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski ile telefonda görüşerek taziye mesajını ilettiğini belirten Özel, "Filistin başta olmak üzere pek çok insani meselede, barıştan ve adaletten yana bir duruş gösteren Papa Fransuva’nın ailesine, tüm Katolik dünyasına ve Vatikan Devleti’ne başsağlığı diliyorum" dedi.