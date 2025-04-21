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Özgür Özel'den "İmamoğlu" vetosu: Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında, Birinci Meclis önünden halka hitap edecek, ardından Anıtkabir’e yürüyecek. Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak akşam TBMM’de düzenlenecek resepsiyona katılmayacak.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den "İmamoğlu" vetosu: Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı belli oldu.

Özel, Birinci Meclis önünden halka hitap edecek, ardından Anıtkabir’e yürüyecek.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak akşam TBMM’de düzenlenecek resepsiyona ise katılmayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşacak

CHP Genel Başkanı Özel, saat 09:15'te Anıtkabir'deki resmi törene katıldıktan sonra saat 14:00'te TBMM Genel Kurulu'na katılarak konuşma yapacak.

Özel, saat 17:00’de partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş programına katılacak.

Özel’in yürüyüşün başlangıç noktası olan Birinci Meclis önünde, otobüs üstünden halka hitap etmesi de bekleniyor.

CHP lideri Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna tepki olarak Meclis’te akşam düzenlenen resepsiyona ise katılmayacağı öğrenildi.

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