İmamoğlu ve diploması iptal edilen 27 kişi ifade verecek
"Usulsüz diploma" soruşturması kapsamında diploması iptal edilen, Silivri'deki Marmara Cezavi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve 27 kişi savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.
Silivri'deki Marmara Cezavi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz geçiş yaptığı iddiasıyla hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan bir soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Üniversitesi tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının 18 Mart'ta iptal edildiği açıklanmıştı.
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.
Girne Amerikan Üniversitesi’nden İmamoğlu’na ilişkin tüm öğrenci belgeleri ve evrak kayıtlarının savcılığa ulaştırılması talep edildi.
İşte diploması iptal edilen isimlerin listesi:
Pembegül Besen
N. Aylin Ataay
İ. Doğan Yıldırım
Sinan E. Erdil
Esra Cansu
Melikgâh Özcan
Yeşim Özşahin
Türker Yüksel
Yonca Erişik
Hüseyin Kaplan
Hakan Ulaşan
Cem Diler
İrem Kaptan
Batuhan Tungay
Mehmet Hanedar
İ. Hakkı Mutoğlu
Orhan Kuray
Kenan Külünkçi
Ahmet Kaya
Cengiz Sılaoğlu
M. Kerem Erman
S. Sedat Köşebaş
Hayri Kaan Başol
Fatih Şabaz
Alkan Cevat Negiş
Salih Buğra
Timuçin Törcmen
Ekrem İmamoğlu
İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklandı
İBB'ye yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında diplmasının iptalinin ertesi günü 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı.
İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.