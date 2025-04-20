CHP'nin hafta sonu mitinglerinin yeni adresi belli oldu
Her hafta sonu bir ilde hafta içi çarşamba günleri de İstanbul'un bir ilçesinde miting yapan CHP'nin 26 Nisan Cumartesi nerede miting yapacağı belli oldu.
Her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul'un başka bir ilçesinde yapılması planlanan mitinglerde yeni haftanın programı belli oldu.
Samsun'da ilk mitingini gerçekleştiren Özel, dün de traktörlerin damga vurduğu Yozgat mitingini gerçekleştirmişti.
Ankara'da 23 Nisan mitingi
CHP Genel Başkanı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'da 1.Meclis Önünde konuşacak. Özel ardından vatandaşlarla birlikte Anıtkabir'e yürüyecek.
Yeni adres belli oldu
Samsun ve Yozgat il mitinglerini 26 Nisan Cumartesi günü ise Mersin mitingi takip edecek.