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CHP'nin hafta sonu mitinglerinin yeni adresi belli oldu

Her hafta sonu bir ilde hafta içi çarşamba günleri de İstanbul'un bir ilçesinde miting yapan CHP'nin 26 Nisan Cumartesi nerede miting yapacağı belli oldu.

Haber Merkezi
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CHP'nin hafta sonu mitinglerinin yeni adresi belli oldu
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Her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul'un başka bir ilçesinde yapılması planlanan mitinglerde yeni haftanın programı belli oldu.

Samsun'da ilk mitingini gerçekleştiren Özel, dün de traktörlerin damga vurduğu Yozgat mitingini gerçekleştirmişti. 

Ankara'da 23 Nisan mitingi

CHP Genel Başkanı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'da 1.Meclis Önünde konuşacak. Özel ardından vatandaşlarla birlikte Anıtkabir'e yürüyecek.

Yeni adres belli oldu

Samsun ve Yozgat il mitinglerini 26 Nisan Cumartesi günü ise Mersin mitingi takip edecek.

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