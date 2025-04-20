CHP'nin hafta sonu mitinglerinin yeni adresi belli oldu

Her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul'un başka bir ilçesinde yapılması planlanan mitinglerde yeni haftanın programı belli oldu.

Samsun'da ilk mitingini gerçekleştiren Özel, dün de traktörlerin damga vurduğu Yozgat mitingini gerçekleştirmişti.

Ankara'da 23 Nisan mitingi

CHP Genel Başkanı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'da 1.Meclis Önünde konuşacak. Özel ardından vatandaşlarla birlikte Anıtkabir'e yürüyecek.

Yeni adres belli oldu

Samsun ve Yozgat il mitinglerini 26 Nisan Cumartesi günü ise Mersin mitingi takip edecek.