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Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürüldü: Bakanlıktan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesi ile ilgili, "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail makamları ve onları destekleyenler uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürüldü: Bakanlıktan sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Hayatını kaybeden Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

 

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