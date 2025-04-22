Bakırhan'dan PKK’nın silahları bırakacağı tarihi sorusuna yanıt: Önümüzdeki grup toplantısında yeni gündemleri konuşuruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısının çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakırhan, "Artık önemli ve yeni gelişmeler olsun. Türkiye toplumunun beklentisi de budur. Sayın Öcalan da adaya giden heyetimize benzer şeyler söyledi. Artık sözü aşıp pratik zeminde bunları ortaya koymanın zamanı olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Adalet Bakanı ile ne zaman görüşeceğimiz net değil"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmeye dair konuşan Bakırhan, "Zaten başvuru yapıldı. Henüz tarihi net değil ama sanırım önümüzdeki günlerde olma ihtimali yüksek" dedi.

"Gerekleri yerine getirilince muhatapları silah bırakacaklarını söyledi"

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma tarihine ilişkin sorular üzerine Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin dedikleri de çok önemli. Silahla bırakma konusunda Sayın Öcalan'ın bir çağrısı var. Bu sır değil. Muhatapları, gerekleri yerine getirilince silahı bırakacaklarını söylemişlerdi. Umarım önümüzdeki günlerde çatışmaların, şiddetin, silahın, kavganın olmadığı, Sayın Ömer Çelik'in de dediği gibi güzel günler, güzel adımlar görürüz. Tarih konusunda bizim bilmemiz olanaksız. Örgüt buna karar veriyor" dedi.

"Önümüzdeki grup toplantısında daha yeni, daha farklı gündemleri konuşuruz"

Van Milletvekili ve İmralı heyetinden Pervin Buldan'ın "İlk defa Sayın Öcalan'ı bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm" dediğini aktaran Bakırhan, "Bu çok iyi, çok önemli bir gelişme. Umarım bu moral ve umut Türkiye'nin tamamına sirayet eder. Önümüzdeki grup toplantısında daha yeni, daha farklı gündemleri konuşuruz" diye konuştu.

"İmralı heyetine yeni isim gündemimiz yok"

"Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığından dolayı İmralı heyetine yeni bir isim getirilecek mi" sorusuna Bakırhan, "Bizim şu anda önceliğimiz Sırrı Başkan'ın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Umarım tez zamanda Sırrı Başkan yine yarım bıraktığı çalışmalara aktif bir şekilde katılır. Şu anda öyle bir gündemimiz yok" yanıtını verdi.

"Sayın Bahçeli'nin açıklamaları yerinde, olumlu"

"Önümüzdeki grup toplantısında yeni gündemleri konuşuruz, dediniz. Bu süre zarfında PKK'nın kendini feshetmesi olasılığı var mıdır? Yani neye istinaden böyle söylediniz?" sorusuna ise Bakırhan şöyle yanıt verdi:

"Sayın Öcalan moralli, umutlu. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları yerinde, olumlu. AK Parti sözcüsünün açıklamaları var. Daha öncesi Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Bütün bunları bir araya topladığımızda umutlu olmamamız için hiçbir sebep şu anda göremiyorum."