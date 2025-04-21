DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın mesajını paylaştı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile avukat Faik Özgür Erol, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşme sonrası İstanbul’a dönen heyet, Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü Florence Nightingale Hastanesi'ne geçerek açıklama yaptı.

Heyet, görüşmeyi tamamlayarak geri döndü. Pervin buldan görüşmeye ilişkin "İmralı'da ilk gündemimiz Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu" açıklaması yaptı.

İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'e yönelik mesajını paylaştı.

Önder'in tedavi gördüğü hastane önünde açıklanan mesaj şöyle:

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E

Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı.

Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. “Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım” anlayışının tam zıddıdır.

Önder’in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder’in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum.

Abdullah Öcalan

İmralı Cezaevi

21 Nisan 2025"