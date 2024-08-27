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Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi

Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu. 8 yolcu yaralandı.

Haber Merkezi
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Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi
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Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza

8 yolcu yaralandı!

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

 

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