Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi
Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu. 8 yolcu yaralandı.
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Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza
8 yolcu yaralandı!
Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.
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