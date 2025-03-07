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Bakırköy'de trafo merkezi patladı: 1 işçi ağır yaralandı

Bakırköy’de bir trafo merkezinde işçilerin çalışma yaptığı sırada patlama meydana geldi. Bir işçi ağır yaralandı. Polis ekipleri trafo ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi
DHA
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Bakırköy'de trafo merkezi patladı: 1 işçi ağır yaralandı
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Olay, Atatürk Havalimanı Trafo Merkezinde saat 15:00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre elektrik işçileri trafoda çalışma yaptığı sırada küçük çaplı patlama meydana geldi. İşçi Sabri Eraslan ağır yaralanarak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Eraslan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürüldü. Polis ekipleri trafo ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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