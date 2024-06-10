Balıkesir'de orman yangını: Yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ovabayındır kırsal bölgesi yakınlarında orman yangını başladı. Orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ovabayındır kırsal bölgesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.
Yangına havadan ve karadan müdahale başladı
Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesinde bağlı Ovabayındır kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Yangına 12 orman yangın aracı, 2 helikopter, 4 uçak ile müdahale ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de karadan destek verdi. Yangına müdahale sürüyor.