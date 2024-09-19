  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçirildi
Takip Et

Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçirildi
Takip Et

Bir ihbardan yola çıkan jandarma ekipleri, bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya katarak elde ettikleri karışımı zeytinyağı gibi piyasaya sürdükleri iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katıldığı operasyon kapsamında 2 adreste yapılan aramalarda 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal ile 3 litre kimyasal boya bulunarak muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Elektrikli araçların pazar payı daralırken, AB otomobil endüstrisinden acil çağrıElektrikli araçların pazar payı daralırken, AB otomobil endüstrisinden acil çağrıOtomotiv
Emeklilerin kışın tercih ettiği 3 rota ; Giden asla geri dönemiyor-Emeklilerin kışın tercih ettiği 3 rota ; Giden asla geri dönemiyor-Yaşam
Gündem
Bakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile görüştü
Bakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile görüştü
Bursa'da şüpheli mavi varil alarmı! Ekipler harekete geçti
Bursa'da şüpheli mavi varil alarmı! Ekipler harekete geçti
Deniz Demir'den GSS borçları için soru önergesi: Yasal takip başlatılan vatandaş sayısı kaç?
Deniz Demir'den GSS borçları için soru önergesi
İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katıldı
CHP, 'tasarruf tedbirleri paketi'ni yargıya taşıdı
CHP, 'tasarruf tedbirleri paketi'ni yargıya taşıdı
İmamoğlu'dan sitem: Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım da değil
İmamoğlu'dan sitem: Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım da değil