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Balıkesir'de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber Merkezi
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Balıkesir'de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı
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Altıeylül ilçesi Konakpınar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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