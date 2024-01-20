Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, "21 Ocak Pazar günü, Narlı-Marmara hattındaki tüm seferler ile Güney Marmara hattında (Erdek, Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı iskelesi, Ekinlik) hattındaki tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.