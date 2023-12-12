Başkan Lütfü Savaş'tan 'rezerv alanı' açıklaması: Süreci yakından takip ediyoruz

HATAY/EKONOMİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, deprem sonrası 15 ilçeyi yeniden planlama ve dönüştürme amacıyla hazırladıkları strateji belgesini ocak ayında kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

Başkan Savaş, 6 Şubat depreminin ardından şehrin güncel durumu ve yaşanılan sıkıntılar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yıldız Teknik Üniversitesi hocaları başta olmak üzere, 126 akademisyen ile aylardır çalıştıklarını belirten Savaş, ‘’15 farklı konu başlığı altında detaylı bir araştırma yaptılar. Depremsellik ne durumda, hangi yerler yerleşime daha uygun, sosyoekonomik durum nedir gibi konularda bizimle birlikte çalışıyorlar. Hatay’ı bilimle inşa edeceğiz” diye konuştu.

Hatay’ın binlerce yıllık ve tamamen fay hatlarının üstüne kurulmuş bir yerleşim alanı olduğunu dile getiren Başkan Savaş, insanları güvenli, sağlıklı bir mekânda yaşatacak bir şehir oluşturulması gerektiğini kaydetti. Savaş, “Aksi takdirde hemen beton yaparım, temel atarım, insanları kurtaralım dediğiniz zaman bu geçici bir kurtuluş olur. Bir dahaki depremde yine ağlamaya başlarız. Artık bu bir milat, bu milleti biz sağlıklı bir zeminde, güçlü bir yapıda ve geleceğe de taşırken mevcut şehirleşme potansiyeli ve mevcut şehirleşmedeki geldiğimiz gelecekteki yeniliklere açık bir şehirleşme yapmak zorundayız” ifadesini kullandı.

Hatay’ın 15 ilçesini etüt ederek planlama ve dönüşme strateji belgesi çalışmaları yaptıklarını aktaran Başkan Savaş, “Ocak ayında proje alanlarımızı, dönüşüm stratejilerimizi, mekânsal analizlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Bu alanları Çevre Şehircilik Bakanlığımızla paylaştık. Konuyla ilgili sürecin en kısa zamanda netleşeceğini düşünüyorum” dedi. Savaş, kendilerinin de üzerinde çalıştığı bir sistem olduğunu ama önceliklerinin Hatay’ı sağlam sağlıklı bir şekilde inşa etmek ve insanların rahatça ödeyebileceği, daha az maliyetli konutlar üretmek olduğunu bunun üzerine çalıştıklarını söyledi.

“Rezerv alan uygulamalarının takipçisiyiz”

Son günlerde tartışma konusu olan ‘rezerv alan’ ile ilgili yasal düzenlemeyi de değerlendiren Başkan Savaş, Hükümetin ilk olarak tarihi Antakya'daki 307 hektarı riskli alan, daha sonra yeni kanunla birlikte ekonomik değeri yüksek, tam şehrin göbeğindeki mahalleleri rezerv alan ilan ettiğini belirtti. Savaş, bu alanlardaki tüm tasarrufların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olduğunun altını çizdi. Başkan Savaş, rezerv alan ilan edilen bölgelerde hak sahiplerinin kafasının karışık ve kaygılı olduğunu ancak kendisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın burada rant amacı gütmeden, toplumu rencide etmeden, hatta toplumu mutlu edecek şekilde bu işi yapacağını umduğunu anlattı. Savaş, “Hemşehrilerimiz kaygı duymasın. Biz süreci çok yakından takip ediyoruz, edeceğiz. Bakanlığın ve TOKİ'nin burada çok daha dikkat edeceğini, mülk sahiplerine fazlasıyla ihtimam göstereceğini, saygı göstereceğini umuyorum.” dedi.