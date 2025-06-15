  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları
Takip Et

Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta yoğun mesaisini sürdürecek. Meclis Genel Kurulu'nda bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Enerji arz güvenliğindeki yerli ve milli yatırımlara desteklerin artırıldığı düzenleme ise komisyonda görüşülecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları
Takip Et

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, toplam öğretim elemanı sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

Enerji teklifi komisyonda görüşülecek

Meclis'te yeni haftada komisyonlar da çalışmalarını sürdürecek.

AK Parti'nin geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığına sunduğu enerji teklifi Enerji Komisyonunda görüşülecek. Teklifle madencilik faaliyetlerindeki bürokratik işlemler hızlanacak. Enerji arz güvenliğindeki yerli ve milli yatırımlara destek sağlanacak.

Düzenleme ile sağlık alanında denetim mekanizması daha da güçlendirilecek
AK Parti'nin üzerinde uzun süredir çalıştığı sağlık alanında denetim mekanizmasını daha da güçlendirecek düzenlemenin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Üzerinde uzun zamandır çalışılan kanun teklifiyle, yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki denetim mekanizması güçlendirilecek. Sevklere ilişkin sıkı bir takip yapılacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Genel başkanlar gündeme ilişkin mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek.

CHP kaynakları: Kılıçdaroğlu - İmamoğlu görüşmesi iç gerilimi azalttıCHP kaynakları: Kılıçdaroğlu - İmamoğlu görüşmesi iç gerilimi azalttıGündem
Gündem
Trabzon'da yaylada kaybolan 75 kişilik dağcı grubuna ulaşıldı
Trabzon'da yaylada kaybolan 75 kişilik dağcı grubuna ulaşıldı
Özel: Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz!
Özel: Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz!
Arıkan'dan iktidara çağrı: Uluslararası mahkemelerde taraf olun!
Arıkan'dan iktidara çağrı: Uluslararası mahkemelerde taraf olun!
Erbakan: Erdoğan'ın yanıldığını üzülerek görüyoruz
Erbakan: Erdoğan'ın yanıldığını üzülerek görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü: Türkiye kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır
Türkiye kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır
İzmir'de korkutan yangın! Hastane tahliye edildi
İzmir'de korkutan yangın! Hastane tahliye edildi