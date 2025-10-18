  1. Ekonomim
Başkentte hareketli anlar: AŞTİ’de park halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) park halindeyken alev alan yolcu otobüsü, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) gece saatlerinde park halindeki 19 KK 454 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Başkentte hareketli anlar: AŞTİ’de park halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu - Resim : 1

Yangın söndürüldü

Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında otobüs demir yığınına dönerken, bitişiğinde bulunan 2 otobüste de hafif şekilde hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

