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Başsavcılıktan İmamoğlu kararı: İstanbul'da toplu taşımada görüntü ve afişlerine yasak geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkındaki afiş ve pankartların toplatılması talimatını vermişti. Savcılık bu kez, yeni talimatla İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.

Haber Merkezi
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Başsavcılıktan İmamoğlu kararı: İstanbul'da toplu taşımada görüntü ve afişlerine yasak geldi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,  İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile Ekrem İmamoğlu'nun afiş ve görüntülerin propaganda oluşturduğu gerekçesiyle toplatılması talimatı vermişti. Bu kez  fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak geldi. 

Savcılık kararı daha önce İBB'ye bildirilmişti

Savcılık, geçtiğimiz günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimatla İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.

6 belediye başkanına ait afiş ve pankartların kullanımı yasaklandı

Savcılık, 24 Mart tarihli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazısında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 6 belediye başkanına ait afiş ve pankartların İstanbul genelinde kullanımını kısıtlamış, talimatın ardından söz konusu isimlere ait posterler kamusal alanlardan kaldırılmıştı.

Fotoğraf, resim, video ve ses de yasaklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimat ile Ekrem İmamoğlu'nu içeren fotoğraf, resim, video ve ses gibi materyallerin de kullanımını yasakladı.

Verilen talimat doğrultusunda, işletmesi İBB'ye ait olan metro, metrobüs, vapur ve otobüs araçlarında ve istasyonlarında Ekrem İmamoğlu'nu gösteren herhangi bir içeriğe yer verilemeyecek.

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