Batman’da açık alanda 5 günlük eylem yasağı: Valilik duyurdu

Batman'da 5 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemler yasaklandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde 10 Haziran’dan geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 14 Haziran saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle yasak getirildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile Hakkari Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in vekaleten görevlendirilmesi konusu veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak, açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin, bu konudaki eylemlere katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişlerinin, dış ilçelerimiz açısından ise muhtemel eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla çıkışlarının veya il merkezimize girişlerinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’inci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 10 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’dan 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 23.59’e kadar 5 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir.”