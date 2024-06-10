“1 milyondan fazla kurumun denetimden geçmesi gerekiyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye Yeminli Mali Müşavir Odaları Çalıştayı, Bursa’da gerçekleştirildi. Bursa YMMO ev sahipliğinde 8 farklı odanın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay 3 gün sürdü ve mesleğin durumu, sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Çalıştayda yaptığı konuşmada Türkiye’de son bir yıldır uygulanan para politikası yanında maliye politikasına ilişkin önerilerin artarak gündeme geldiğini hatırlatan Bursa YMM Odası Maşkanı İhsan Akar, “Bu bağlamda gelirler politikası uygulamalarında mesleğimizden yararlanılması ve ‘tam tastik’in belirli kriterlerdeki işletmeler için zorunlu tutulmasına ve kapsamının genişletilmesine Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinden kamunun azami derecede istifade etmesi gerektiğinin önemini ve gereğini bir kez daha vurguluyoruz. Kamuda tasarruf tedbirlerinin etkili ve toplumun her kesimine eşit yansıtılması gerektiğini de belirtmek isteriz. Kamuda asıl tasarrufun kamu idaresinin hızlı etkin ve verimli çalışmasından sağlanacağını da her fırsatta dile getiriyoruz. Bursa’da diğer birçok ile göre ağır işleyen KDV iade ve mahsup süreçlerinin iyileştirilmesi için yaptığımız girişimlere destek veren diğer oda başkanlarımıza da teşekkür ederim” dedi.

“İş kapasitemizi artırmak zorundayız”

İstanbul YMM Odası Başkan Yardımcısı Vahap Adıyaman ise “Özellikle İstanbul için 2020 ve 2024 arasında şöyle bir baktığımızda iki bin yirmi yılında İstanbul odamızın üye sayısı 2111’miş. 2024’te 2368 olmuş. Tasdik sözleşmemiz ise 2020’de 19 bin 680 iken 2024’te 23 bin 349 olmuş. Tasdik sayısında yüzde 18,5 gibi bir artış var. YMM sayısında ya da yüzde 12’lik artış var. Bu bizi yanılgıya düşürmemeli. Çünkü özellikle son dönemde önemli ölçüde YMM artışı var. Bundan sonraki süreçte YMM artışının üzerinde tasdik sözleşmemiz veya iş kapasitemiz artmazsa bizim için önemli bir sorun ortaya çıkacak. Kariyer mesleği dediğimiz mesleğimizdeki kalitenin azalmasını, haksız rekabetin artmasını etkileyecektir. Türkiye genelinde 5 binin üzerinde YMM ve aşağı yukarı 35 bin civarında tasdik var. 2021 ağustos ayı verilerine göre 1 milyon 120 bin kurumlar vergisi mükellefi var. Gelir vergisi mükellefiyle birlikte toplam 3 milyon 221 bin 500 mükellef var. İdare aynı yılda kurumlar vergisi mükelleflerinden 44 bin 923’üne tam inceleme gerçekleştirmiş. Sınırlı inceleme de 166 bin mükellefe gerçekleştirilmiş. Bütün mükelleflerden 54 bin tam inceleme gerçekleştirilmiş. Biz YMM olarak sıfır maliyetle kamuya vergi sağlıyoruz. Vergi geliri getiriyor ve denetim yapıyoruz. Yaklaşık 1 milyonun üzerindeki kurumun mutlaka denetimden geçmesi gerekiyor ve bununla da ilgili mutlaka ve mutlaka YMM’lerden yararlanmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.