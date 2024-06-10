Batmanlı küçükten, hemşehrisi Şimşek’e: 20 liraya dondurma mı olur, yiyemiyorum!

Batmanlı minik hemşehrisi bir sokak röportajında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sitem etti. 10 yaşındaki Batmanlı çocuk gelecek kaygısını “Ben evlenemem. Dondurma yiyemiyorum, gezemiyorum” sözleriyle özetledi.

Batman Sonsöz Gazetesi muhabirinin yaptığı sokak röportajına katılan küçük çocuğun sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

Röportajda konuşan çocuk, “Dolar şimdi 32 liradır, çıkacak 100 liraya. Ben nasıl evleneceğim? Evlenilmez bu ülkede” sözleriyle ekonomik gidişata isyan etti.

"Her şey çok pahalı..."

Şimdiden evlenemeyeceğini düşünmesinin sebebini ise “Ekonomi bozuk o yüzden. Ekonomi beni etkiliyor. Her şey pahalandı. Dondurma alacaktım, 20 lira. Ben küçükken 5 liraydı. Benim 20 liraya alacak durumum mu var? Benim gezecek durumum yok. Küçükken her şeyi alabiliyorduk. Her şey çok ucuzdu. Ama şimdi neler neler olmuş. Ben zor geziyorum, gezemiyorum” diye konuştu.