Şanlıurfa’daki köpekleri Ankara’ya getiren kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada "köpekvelisiii" kullanıcı, Şanlıurfa'daki barınaktan çok sayıda sokak köpeğini aracına alarak Ankara'ya doğru götürdüğünü söyleyen bir video paylaştı.

Ankara Valiliği de 'hastalık taşıyan köpeklerin Ankara'ya getirildiği' yönündeki iddiaların ardından açıklama yaptı.

Valilik iddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini bildirdi.

Ankara Valiliği X hesabından yaptığı yeni paylaşımda, “İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında söz konusu hayvanları şehre yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlemlere başlanıldığı kaydedildi.