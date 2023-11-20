Batman'da sel felaketi: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel sularına kapılan 7 kişilik aileden biri kadın 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Batman’da sele kapılarak kaybolan 3’üncü çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Batman'da taşkın ve sel neticesinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu A. Güner (1) ve İ. Güner'in (5) cansız bedeni evlerine yakın bir yerde bulunmuştu.