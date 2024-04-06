Bayram namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı sünnet mi?

Bayram namazı kaç rekat?

Bayram namazı 2 rekattır; Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınır. Namazdan sonra ise bayram hutbesi okunur. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır.

Bayram namazına nasıl niyet edilir?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa, “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı 2 rekatlık vacip bir namazdır ve şu şekilde kılınır:

Öncelikle niyet edilir: Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan/Bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama.

1. Rekat:

İmam sesli, cemaat ise sessiz bir şekilde “Allahuekber” diyerek iftitah tekbiri alır ve eller bağlanır.

Sessiz bir şekilde “Subhaneke” duası okunur. Sonra imamla birlikte ilave tekbirlere geçilir.

“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 1. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır.

“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 2. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır.

“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 3. tekbir alınır. 3. tekbirden sonra eller bağlanır.

İmam sessiz bir şekilde “Euzu-Besmele” çeker ve sesli bir şekilde “Fatiha Suresi”ni okur. Cemaat imamı dinler, rüku ve secdeye gidilir.

2. Rekat:

İmam sessiz bir şekilde “Euzu-Besmele” çeker ve sesli bir şekilde “Fatiha Suresi” ve bir “Zammı Sure” okur.

“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 1. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır.

“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 2. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır.

“Allahuekber” denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 3. tekbir alınır. Daha sonra eller bağlanmaz, aşağıya salınır.

“Allahuekber” denilerek 4. tekbir getirilir fakat eller kaldırılmaz. Tekbirden sonra direkt rükuya gidilir.

Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağa sonra tekrar “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek sola selam verilir. Selam verildikten sonra tüm cemaat sesli bir şekilde 3 defa teşrik tekbiri getirir. Daha sonra hutbe dinlenir ve Bayram Namazı tamamlanmış olur.

Bayram namazı sünnet mi?

Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip diğer mezheplere göre sünnettir.