Bayram tatili başladı: Otoyol ve kara yollarında yoğun trafik oluştu

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, yollarda yoğunluk oluşturdu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

Sürücülerin gidecekleri yerlere seyahat etmesi, otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk oluşturuyor. Artarak devam eden yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman düşük hızda ilerliyor. Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal akışında sağlanıyor. Düzce kesiminde yer alan Yeşilyayla, Gümüşova rampaları, Sinirci, Düzce gişeleri ve Üçköprü mevkilerinde de trafik yoğunluğunun arttığı görülüyor.

Otoyol jandarması, söz konusu mevkilerde ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatili için memleketine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Trafik akışı Akyazı ve Hendek mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

İzmir-Ankara kara yolunun manisa geçişinde bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa güzergahında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla özellikle öğle saatlerinden itibaren Turgutlu'ya İzmir yönünden gelen araç sayısında gözle görülür artış yaşandı. Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu İzmir-Ankara güzergahında trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede denetimlerini artırdı.

Olası kazaların önüne geçebilmek için bazı noktalarda uygulama noktaları kuran ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız ve hatalı sollamadan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bayram süresince kara yolundaki trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.

"Kilit kavşak" kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor. Bayram için memleketlerine gitmek isteyenlerin yola çıkmasıyla kentte başlayan trafik yoğunluğunun, akşam saatlerinde ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor. Bayram tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan kentteki Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında dronla trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri de yapıldı.

Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bayram tedbirleri kapsamında trafik ışık sürelerini uzatarak trafiğin akıcı kalmasını sağlıyor. Ayrıca her 10 kilometre mesafede görünür olacak şekilde ekip planlaması yapılarak dron, radar, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve ekiplerce trafik ihlallerine yönelik denetim gerçekleştiriliyor. Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.