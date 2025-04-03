Bayram tatilinin ilk beş gününde trafik kazalarında 47 kişi hayatını kaybetti

ANKARA(EKONOMİ)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 5. gününde 583 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerlikaya, 959 vatandaşın ise yaralandığını kaydetti.

Sosyal medya hesabından bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin verileri açıklayan Yerlikaya, tatilin ilk beş gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 47, yaralı sayısının ise 5 bin 743 olduğunu vurguladı.

Öte yandan çarşamba günü yapılan 535 bin 44 denetimde, 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi yapılırken, 36 bin 258 araca da diğer işlemler yapıldı.