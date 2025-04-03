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CHP’li Bakan ve Yücel trafik kazası geçirdi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Ankara Çevre Yolu’nda trafik kazası geçirdi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, iki milletvekili kazayı yara almadan atlattı.

Haber Merkezi
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CHP’li Bakan ve Yücel trafik kazası geçirdi
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ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolunda trafik kazası geçirdi.

Milletvekillerinin içinde bulunduğu araç, kaza sonrası kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre, Yücel ve Bakan kazayı yara almadan atlattı. Her iki ismin de de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası hastaneye gitmeyen vekiller, olay yerine çağrılan başka bir araçla evlerine geçti. 

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