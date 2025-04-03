CHP’li Bakan ve Yücel trafik kazası geçirdi

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolunda trafik kazası geçirdi.

Milletvekillerinin içinde bulunduğu araç, kaza sonrası kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre, Yücel ve Bakan kazayı yara almadan atlattı. Her iki ismin de de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası hastaneye gitmeyen vekiller, olay yerine çağrılan başka bir araçla evlerine geçti.