CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk yanıt: Bize iftira atma, işini yap

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana muhalefet lideri Özgür Özel hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Erdoğan, Özel için “FETÖ’cülerin üfürükleriyle siyaset yapıyor” ifadelerini kullanmış, ardından da “Nefesi 2028’e kadar yetecek mi, hep birlikte göreceğiz” demişti.

Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, son 4 grup toplantısında, konuşmasını CHP ile başlatıp bitiriyor. Bu ülkenin çok temel sorunları var: Vize sorunu var örneğin. İnsanlar yurt dışına gidebilmek için 7 ay beklemek zorunda. ABD Ankara Konsolosluğu, vize görüşmelerini kapatmış. İşsizlik, yoksulluk, İsrail’in sorunu var. Beyefendi bunları konuşmuyor, lafını CHP ile başlayıp bitiriyor.

Aşağılayıcı ve tehditkar bir dil kullanıyor: Eskiler keçiyi yardan uçuran bir tutam otmuş derler. Bakalım kaç cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyasetçi girdapta telef olup gidecek’. bunu cumhurbaşkanı söylüyor.

Yani diyor ki: Cumhurbaşkanı adayınız İmamoğlu bu yola çıktı, kendince telef oldu, başkaları çıkarsa yine telef olur. Bu ülkeyi bana bırakın, başka kimse yönetmesin. Sayın Genel Başkan’ımız Özgür Özel’e ‘FETÖ’cülerin üfürükleriyle siyaset yapıyor’ diyor.

2002’den 2015’e kadar FETÖ sürekli sana üfürdü, o kulağına üfürdü, MİT’i teslim ettin, askeri, polisi emniyeti, yargıyı teslim ettin. FETÖ sana öyle üfürmüş ki onun yargı anlayışıyla bu ülkeyi cezaevi haline getirdin. İBB soruşturmasında bugün 18 kişi daha tutuklandı.

Toplam sayı 72 ve 4 gün boyunca Vatan’da insanlar işkence altında tutuluyor. Vatan Emniyet’te İnsanların ne yiyip içtiğini, oranın havasını gördünüz mü? Yıllarını bu ülkeye veren İSKİ’nin Genel Müdürü, hastaneye kaldırıldı. İşte FETÖ taktikleri.

"FETÖ’nün üfürükleriyle hareket eden sensin"

Her gün bir rezalet... Bugün de Ayşe Barım’ın iddianamesi ortaya çıktı, 22,5 yıldan 30 yıla kadar cezası isteniyor. İddianame somut bir delil, kendisine isnat edilecek bir delil yok ama tutuklanıyor. FETÖ’nün üfürükleriyle hareket eden sensin Erdoğan.

Depremi konuşuyorsun, benim genel başkanımın İstanbul’da olmadığını söyledin ama depremin olduğu gün İSKİ’nin, belediyenin bürokratlarını gözaltına aldırdın. Senin derdin deprem değil. Deprem Fonu'na ne oldu çık onu söyle.

"Ben de sana ‘rantçı’, ‘yalancı’ diyorum"

Sen bize ‘bantçı’ diyorsun ya ben de sana ‘rantçı’, ‘yalancı’ diyorum. Deprem Fonu, Afet Yeniden İmar Fonu ne yapıyor? 6 Şubat depremlerinden sonra kuruldu. Bu, Sayıştay denetiminin dışında, bugüne kadar 6 kez bilgi verilmesi gerekiyordu. Yardımlar ve bağışlarla oluşturulan bir fon. Bu para nereye harcandı, bunun hesabanı ver Erdoğan.

Bu paralar, 19 Mart Darbesi’nde ekonominin yaşadığı sıkıntıları örtmek için kullanıldı. Görüyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan, CHP ile yatıp CHP ile kalkıyor. 86 milyona kabus olan Recep Tayyip Erdoğan’a biz kabus olmuşuz, demek ki iyi bir yoldayız.

Bu ülke düzlüğe çıkana, adalet tesis edilene, yargı, hukuk bağımsız olana kadar ona kabus olmaya devam edeceğiz. O bizi konuşmaya devam etsin, biz 86 milyonla muhatap olmaya devam edeceğiz. O salonlarda konuşsun, biz meydanlarda konuşmaya devam edeceğiz.

'Bize iftira atma, işini yap'

Bugün Silivri’deki davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in avukatı çıktı, 'Akın Gürlek kadar başınıza taş düşsün' dedi. Akın Gürlek kadar bir taş zaten adaletin, yargının, ülkenin başına düşmüş, bundan daha kötü bir felaket olamaz.

İkinci Ergenekon, Balyoz dönemini kendisiyle yaşıyoruz ama bu beyefendinin avukatı mahkeme salonunda siyasetçilere ayar verip parmak sallıyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz.

O yüzden Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında konuştuğu konular Türkiye’nin meseleleri değil, kendi siyasi ikbali, yalanları, dolanları. Bizle uğraşma, 86 milyonun sorunlarını çöz. Bize iftira atma, işini yap. Yapmıyorsan da çek git, sandığı getir."