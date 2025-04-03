Özgür Özel'den X'e açık çağrı: Bu millet size ne yapar iyi düşünün!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X Türkiye'ye çağrı yaptı. Özel, çağrısında "Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti" diyerek "Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!" ifadelerini kullandı.

"Bu millet size ne yapar iyi düşünün"

Özel'in X üzerinden yaptığı çağrının tamamı şu şekilde:

"Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. 19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar. BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalışıyorlar.

X Türkiye ve GlobalAffairs’e açık çağrımdır: Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bugüne kadar yüzlerce sayfayı 'nasıl olsa anlaşılmaz' diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!"