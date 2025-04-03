Şakir Paşa dizisinin başrol oyuncusuna boykot gözaltısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada boykota destek verenlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. 11 kişi işlemleri için emniyete götürülürken, 5 kişiyi arama çalışması sürüyor.

Ne oldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı medya kuruluşlarını Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gelen protestoları ve Saraçhane'deki eylemleri yayınlamaması nedeniyle boykot listesine eklediğini açıkladı.

“Bizi görmeyeni gömeceğiz” diyen Özel, halkı EspressoLab, D&R, İdefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya, Ülker, TRT, TGRT, İhlas Ev Aletleri, Turkuaz Yayınevi, Milli Piyango, misli.com, iddia.com, ETS Tur, DHA ve İHA’yı boykot etmeye çağırdı.

Bir grup üniversite öğrencisi ise bu çağrıyı bir adım öteye taşıdı ve herkesi 2 Nisan’da alışveriş yapmamaya çağırdı.

Özel, X hesabından, üniversitelilerin tüketim boykotuna destek verdiğini duyurdu. Herkesi 2 Nisan’da boykota çağıran Özel, “Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrısı yapanlar hakkında re’sen soruşturma başlattı.