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Boykot çağrısı yapmışlardı! Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesapları kapatıldı

Boykota destek veren oyuncular Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un TRT ve Tabii projelerinden çıkarılmasının ardından, şimdi de Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesaplarının kapatıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Boykot çağrısı yapmışlardı! Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesapları kapatıldı
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TRT’nin popüler dizisi Teşkilat kadrosundan Aybüke Pusat’ın çıkarılmasıyla başlayan kriz giderek büyüyor.

Boykot çağrılarına destek olan oyunculardan olan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X (Twitter) hesapları kapatıldı. İki oyuncu da hesaplarının kapatıldığını Instagram’dan duyurdu.

“Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de”

Instagram hesabından paylaşım yapan Rojda Demirer “Twitlerim amacına ulaşmış demek” yazarken Alican Yücesoy da “Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de” yazdı.

Alican Yücesoy da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla X hesabının kapatıldığını duyurdu.

Alican Yücesoy açıklamasında “Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de. Beni oralarda ararsanız artık bulamayacaksınız' yazdı.

Sektörde sansür tartışmaları yeniden alevlendi

Oyuncuların hesaplarının kapatılması sosyal medyada büyük tepki toplarken, birçok kullanıcı bu karara karşı çıkarak destek mesajları paylaştı.

Boykot hareketine destek verdikleri gerekçesiyle Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum’un projelerden çıkarılmasının ardından gelen bu gelişme, sektörde sansür tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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