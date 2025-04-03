Boykot çağrısı yapan 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen söylemleri ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 11'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak söylemleri ve bu söylemleri yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çalışma yapan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 kişinin kimliğini belirledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen bu kişilerin yakalanmasına yönelik ekiplerce düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken, 5 kişiyi arama çalışması sürüyor.

"Hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz"

Avukatın Sesi İnisiyatifi’nden Kerim Bütün, ANKA Haber Ajansı’na gözaltına alınanların hukuki sürecini yakından takip ettiklerini söyledi:

“Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında soruşturma açıldı. Siyasi talimatlarla hareket eden savcılara karşı hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.”

Şakir Paşa dizisinin başrol oyuncusuna boykot gözaltısı

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Ayrıca boykota destek veren oyuncular Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un TRT ve Tabii projelerinden çıkarılmasının ardından, şimdi de Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesaplarının kapatıldığı ortaya çıktı.

Ne oldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı medya kuruluşlarını Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gelen protestoları ve Saraçhane'deki eylemleri yayınlamaması nedeniyle boykot listesine eklediğini açıkladı.

“Bizi görmeyeni gömeceğiz” diyen Özel, halkı EspressoLab, D&R, İdefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya, Ülker, TRT, TGRT, İhlas Ev Aletleri, Turkuaz Yayınevi, Milli Piyango, misli.com, iddia.com, ETS Tur, DHA ve İHA’yı boykot etmeye çağırdı.

Bir grup üniversite öğrencisi ise bu çağrıyı bir adım öteye taşıdı ve herkesi 2 Nisan’da alışveriş yapmamaya çağırdı.

Özel, X hesabından, üniversitelilerin tüketim boykotuna destek verdiğini duyurdu. Herkesi 2 Nisan’da boykota çağıran Özel, “Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrısı yapanlar hakkında re’sen soruşturma başlattı.