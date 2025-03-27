Bayramda tahliye mi olacak? Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin önceki dönem Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bayramda tahliye edileceği iddiası içeren paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

Demirtaş'ın kardeşi: Belki yarın, belki yarından da yakın

Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş “Belki yarın, belki yarından da yakın. Hadi inşallah!” paylaşımının ardından Bu haksızlık elbette bir gün sona erecek. İnancımızı diri tutacağız ama bu, somut bir veri üzerine yazdığım bir cümle değildir. Bir an önce olması gerekendir” ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın avukatı: Demirtaş bayramda aramızda inşallah

Avukat Abdurrahman Karabulut da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Selahattin Demirtaş bayramda aramızda inşallah…” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımla birlikte Demirtaş'ın tahliye edileceğine yönelik çeşitli paylaşımlar da sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Tunç: Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?

Söz konusu iddialar üzerine TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı konuşmayı aktardı.

Atik “İddiaları Yılmaz Tunç’a sorduğumuzda ‘Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var. Nasıl serbest kalacak?’ dedi. Bu konuşma 15 gün içerisinde oldu. Ama bu beklenti süreç başladığından bu yana var” dedi.