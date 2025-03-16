Özgür Özel: Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçen hafta yayınlanan yazısını Cumhuriyet'e değerlendirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devletidir"

Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Demirtaş’ın yazısını büyük bir memnuniyetle okudum. Yazıda birçok önemli nokta bulunmakla birlikte, şu yaklaşımın altını önemle çiziyorum: ‘Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devletidir. Bu anlamda Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi de hepimizindir. Kaybettiğimiz tüm evlatlarımızın, şehit ve gazilerimizin hatıralarına bağlı kalarak birlikte kazanalım.’ Bizim yıllardır tutarlı bir şekilde gündeme getirdiğimiz ve ‘Kürtlere tam olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum, bu devlet benim de devletimdir diyecekleri bir Türkiye teklif ediyorum’ ifadesiyle ortaya koyduğumuz demokratikleşme vizyonuna bu özlü ifadelerle verdiği destek için Demirtaş’a teşekkür ediyorum.”

"Demirtaş’ın yaşadığı mağduriyet de sonlandırılmalı"

Ortadoğu’nun içinden geçtiği bu sancılı dönemde Türkiye’de huzur ve barışa büyük ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemizde huzur ve barışın tesisi için Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Her ne kadar kendisi gündeme getirmese de bu katkının etkin şekilde yerine getirilebilmesi için Demirtaş’ın yaşadığı mağduriyetin de sonlandırılması gereklidir.

"Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır"

Adalet Bakanlığı hızlı bir şekilde AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemlerini başlatmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır. Bunun bir son değil, Demirtaş’ın bölgede istikrara ve ülkemizde demokratikleşmeye katkıları için yeni bir başlangıç olacağı inancındayım. CHP olarak ülkemizin tüm sorunlarının çözümünü demokratikleşmede görüyoruz. Böyle bir ortamda aydınların, aktivistlerin, meslek örgütü temsilcilerinin, seçilmiş siyasetçilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin hapiste tutulmasının Türkiye’ye de sürece de faydası yoktur."

"Atatürk yol göstericimiz"

Özel’in değerlendirmesi şu sözlerle son buldu: “Tüm bunlarla birlikte, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin, hiçbir şahsi siyasi hedef doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyeceğimizi ve bu amacı taşıyan anayasa değişikliği girişimlerin karşısında durduğumuzu hatırlatmak isterim. Sorunların çözümü, mevcut anayasayı ihlal eden yaklaşımlara son vermek ve demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemeleri hayata geçirmekle mümkündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Yurtta barış dünyada barış’ ilkesi yol göstericimiz olmaya devam edecek. Yurttaşlarımızı teba olmaktan çıkarıp eşit vatandaşlık hakkını getiren, ülkemizi çok partili demokrasiye taşıyan Cumhuriyet değerlerine tam bağlılık içinde, adalet ve demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz!"

Demirtaş yazısında ne demişti?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş geçen hafta yayımlanan yazısında “paradigma değişikliği”ni yorumlamıştı.

Demirtaş, “Artık Kürtleri Türklerden ve devletten, devleti de Kürtlerden ve Türklerden ayırmak, ayrıştırmak imkânsızlaştı. Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’nin genel başkanı Özel de tüm şerhleriyle birlikte çözümün parçası olmaktan çekinmiyor. Devlet de artık tekçi resmi ideolojiyi tümden bir kenara atarak Kürtlere tüm kapıları sonuna kadar açmalı; Kürtlerin diline, kültürüne, kimliğine saygı duymalı, bunları anayasal ve yasal güvence altına alarak eşit yurttaşlık temelinde entegrasyona zemin yaratmalıdır. Benim yeni paradigmadan anladığım budur, Erdoğan’ın ve Bahçeli’nin arkasında durduğu irade de Özel’in ‘Kürtlere devlet vaat ediyorum’ söylemi de Öcalan’ın çağrısı da budur” dedi.