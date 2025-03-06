Eski AK Partili vekil cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: "Bırakılacağı söylentilerinden rahatsız"

DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaretinin ardından dikkat çeken gelişme yaşandı.

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

DEMİRTAŞ’LA GÖRÜŞTÜM



Bugün Edirne F tipi cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş’la görüştüm.



Saat 13.00’te başlayan görüşmemiz 15.00’te bitti.



2 saat dolu dolu konuştuk.



Süreci etraflıca konuştuk.



Geçmişi, bugünü ve yarını konuştuk.



Demirtaş’ın sürece dair söyledikleri çok… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) March 6, 2025

Sosyal medya hesabından, "DEMİRTAŞ’LA GÖRÜŞTÜM" paylaşımında bulunan Metiner, "Bugün Edirne F tipi cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş’la görüştüm. Saat 13.00’te başlayan görüşmemiz 15:00’te bitti. 2 saat dolu dolu konuştuk" dedi.

"Silahların koşulsuz bırakılmasına dair dedikleri çok önemliydi"

Metiner sosyal medya paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

"Süreci etraflıca konuştuk. Geçmişi, bugünü ve yarını konuştuk. Demirtaş’ın sürece dair söyledikleri çok önemliydi. Silahların koşulsuz bırakılmasına dair dedikleri çok önemliydi. Demokratikleşmenin şart veya gereklilik olarak anlaşılmaması bahsinde dedikleri çok önemliydi.

Kendisinin süreçle beraber bırakılacağı söylentilerinden duyduğu rahatsızlık kayda değerdi. Batışın bu tür kişisel beklentilere veya taleplere indirgenmesinin yanlışlığına dair sözleri ziyadesiyle önemliydi.

'Biz talep etmiyoruz, vaadediyoruz'

Demokratikleşme taleplerinin silah bırakmanın sanki şartıymış veya gerekliliğiymiş gibi algılanmasına yönelik eleştirileri fazlasıyla önemliydi.

'Biz talep etmiyoruz, vaadediyoruz. Kendi devletimizi ve ülkemizi birlikte inşa ederek büyütmeyi vaadediyoruz' sözleri, sürecin üzerine oturduğu yeni paradigmayı anlamak isteyenler için çok çok önemliydi.

Silah yerine siyasette karar kılmanın mecburiyetine yaptığı vurgular çok önemliydi. Özetle iki saat boyunca çok verimli ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdik.

'Demirtaş bu süreçte deneyiminden yararlanılmaısı gereken bir aktör'

Karşımda öfkeli birini değil olgunlukla ve akıllılıkla Türkiye Yüzyılı’nı silahlardan arındırarak birlikte inşa etmenin herkese kazandıracağını söyleyen, batışla herkes kazanır diyen ve barışı her şeyin üstünde tutan bir siyasetçi gördüm.

Demirtaş bu süreçte aklından ve deneyiminden yararlanılması gereken bir aktör."