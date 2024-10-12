BBP Genel Başkanı Destici: Tahliyesiz müebbet hapis ve idam Türk milleti için bir zarurettir

Türkiye’de son günlerde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili cezasızlık algısı tartışmaları ile ilgili BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den de açıklama geldi.

Destici kısa infaz süreleri ve şartlı tahliyeler, suçun mağdurları başta olmak üzere, milletin tümünde adalet duygusunu sarstığını dikkat çekerek, “Sistem yeni suçlara zemin hazırlıyor. Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka geri getirilmelidir. İdam cezası bugünün Türkiyesi için bir mecburiyettir ve mutlaka geri getirilmelidir” dedi.

“İnfaz sistemi değiştirilmelidir”

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çok uzun süredir arka arkaya korkunç suçlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yürürlükteki infaz sisteminin en kısa sürede değişmesi gerektiğine işaret eden Destici, şöyle konuştu:

"Adli kontrol şartıyla serbest bırakma uygulamaları yeni suçların önünü açıyor. Mahkemelerde uygulanan iyi hal indirimleri, adalet sistemimize duyulan güveni yerle bir ediyor. İşlenen çok sayıda suç için, o suçların yasalarda belirlenen cezaları maalesef yeterli değil. Ağır suçların kısa infaz süreleri ve şartlı tahliyeler, suçun mağdurları başta olmak üzere, milletimizin tümünde adalet duygusunu sarsıyor ve yeni suçlara zemin hazırlıyor. Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka geri getirilmelidir. İdam, Türkiye ve Müslüman Türk milleti için bir zarurettir. İdam cezası bugünün Türkiyesi için bir mecburiyettir ve mutlaka geri getirilmelidir."

"Discord benzeri mecraların faaliyetlerinin yasaklanması zarurettir"

Destici, astronomik karlar elde eden sosyal medya mecralarının birtakım korkunç suçların işlenmesinde haberleşme ve faaliyet alanı olarak kullanıldığına dikkati çekerek, bunların suçların işlenmesinin altyapısını oluşturduğunu aktardı.

Bu şirketlerin daha sık denetlenmesi gerektiğine vurgu yapan Destici, "Eğer kendilerini düzeltmezlerse, Discord benzeri mecraların Türkiye'deki faaliyetlerinin yasaklanması bir zarurettir. Çünkü önceliğimiz neslimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

“Tüm dünyanın gözü önünde çocuk ve kadınlar katlediliyor”

İsrail'in Gazze'ye, Beyrut'a ve bölgedeki ülkelere saldırılarının devam ettiğini, tüm dünyanın gözü önünde çocuk ve kadınların katledildiğini, milyonlarca insanın evlerinden edildiği bir faciaya şahit olduklarını belirtti.

Yaşananların masum sivillerle birlikte insanlığın da yok edilmesi olduğunu vurgulayan Destici, Türkiye'nin mazlum ve haklının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Destici, Türkiye’nin Lübnan’dan operasyonunu değerlendirdi

İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların Türkiye'ye ait gemilerle Beyrut'tan tahliye edildiğini hatırlatan Destici, "Öncelikle, ağır risk altındaki bölgede böylesine önemli bir operasyonu gerçekleştirerek, 'dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkan' bir devletin mensubu olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

“Terör örgütünün uzantılarını meşrulaştırma çabalarına rıza göstermeyeceğiz”

Destici, bir süredir, "çözüm süreci", "diyalog" ve "uzlaşma" üzerinden "terör örgütünün uzantılarını meşrulaştırma çabalarının" gündeme taşınmaya çalışıldığını dile getirerek, buna rıza göstermeyeceklerini anlattı.