Bebek’te oturan ünlü ismin kirasına bilirkişi değer biçti! ‘Fareli ev’in kirası 75 bin lira oldu

Geçtiğimiz aylarda Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'a ev sahibi kiranın 80 bin lira olması yönünde dava açmıştı. Bilirkişi Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine değer biçti.

Ünlü isim ‘fareli ev’ demişti

Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, avukatı Çiğdem Kezer aracılığıyla kiranın 80 bin lira olması yönünde geçtiğimiz aylarda dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın geçtiğimiz duruşmasında, evin kira bedelinin belirlenmesi için bilirkişi heyetinin inceleme yapmasına ve rapor hazırlanmasına hükmedilmişti.

Ev sahibinin "100 bin liralık dairede 11 bin liraya oturuyor. Evimi gasp etti " diyerek açtığı davada bilirkişi kararını verdi. Feraye Tanyolaç "Fareli, pireli eve 80 bin lira çok. 45 bin liradan fazla etmez" demişti ama bilirkişiden Feraye Tanyolaç'ı üzecek karar geldi.

"Kapıcı dairesinde oturuyorum"

Sabah’ın haberine göre, 3 kişilik bilirkişi heyeti geçtiğimiz 12 Eylül günü Arif Paşa Korusu'ndaki evde incelemesini gerçekleştirdi. Feraye Tanyolaç'ın, "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareler dadandı" dediği evle ilgili bilirkişi heyeti yaptığı incelemeyle 75 bin lira kira bedelinin olduğu tespitinde bulundu.

Evde inceleme yapıldı

Mahkeme başkanı ile birlikte bilirkişi heyeti Bebek'teki eve giderek, gerekli ölçüm ve incelemelerde bulundu. Fotoğraflarının da çekildiği evin, 3 oda 1 salonluk 150 metrekarelik bir alan olduğu anlatıldı. İncelemede, salon, oda, antre ve mutfağın zeminlerinin laminant parke kaplamalı, duvarlarının saten boyalı olduğu, tavanlarının ise tavan boyası ile boyalı olduğu aktarıldı. Banyo ve tuvaletin zemin ve duvarlarının da seramik kaplamalı olduğu belirtildi. Mutfakta ise kaliteli malzemeden imal edilen mutfak dolapları, mutfak tezgahının bulunduğu aktarılan raporda, pencerelerin de PVC doğramadan imal edildiği, dairede iç kapıların pres, dış kapının ise çelik olduğu belirtildi.

Bölgedeki evler emsal gösterildi

Bilirkişi heyeti evin Bebek'teki emsallerini de inceledi. Bilirkişi raporunda bölgede aynı özelliklere haiz 3 farklı evin ilan bilgileri de yer aldı. Bir örneğin 95 bin lira, diğerinin 79 bin 500, bir diğerinin ise 80 bin liralık aylık kira ücretiyle ilana verildiği aktarıldı. Feraye Tanyolaç'ın evinin bulunduğu muhitin statüsü, imar durumu, cephe şartları, kullanışlı olması ve çevredeki gayrimenkullerin halihazırdaki değerleri gibi faktörlerin dikkate alınarak raporun hazırlandığı aktarıldı.

Bebek'te 4 yılda metrekare fiyatı yüzde 667.88 arttı

Bebeki'te bulunan emlak ofisleri ile de görüşen heyet, ortalama piyasa bedelleri ile evin değerini belirledi. Heyet raporunda, Bebek'te kiralık metrekare fiyatının son dört yılda yüzde 667.88 oranında artış gösterdiğini ve Ağustos ortalamasının metrekare başına 719 lira olduğunu saptadı. Bölgedeki diğer evlerle karşılaştırılırken, güncel ekonomik göstergeler ve piyasa verilerinin de dikkate alındığı vurgulandı. Raporda, davanın açıldığı tarih olan 1 Aralık 2023 itibariyle aylık kira değer hesaplamasıyla metrekare başına 500 liradan hesaplanarak 75 bin lira kira bedelinin hesaplandığı aktarıldı. Hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu.