Bedelli askerlik ertelenir mi, celp ve sevk değişikliği başvurusu yapılır mı? İşte detaylar

MSB tarafından belli olan bedelli askerlik yerleri belli oldu. Kısa dönem bedelli olarak yerine getirecek olanlar askerlik yapacakları illeri, kışlaları ve son teslim tarihini öğrendi. MSB'den gelen açıklama ile işte son detaylar...

Sınıflandırma sonuçları 2024 ylılının ilk bedelli askerlik sevki 8 Şubat tarihinde yapılacak. Diğer tarihler ise 7 Mart, 18 Nisan, 16 Mayıs, 27 Haziran, 25 Temmuz, 22 Ağustos, 19 Eylül, 17 Ekim, 14 Kasım ve 12 Aralık oldu.

Bir diğer merak edilen ise bedelli askerliğin ertelenip ertelenmeyeceği oldu.

Yükümlüler e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir. Kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacaktır.

Yükümlüler e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri” veya “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir.