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Belediyeler, hayvan barınakları için fazla harcamalarının yüzde 40’ını Bakanlıktan geri alabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, belediyelerin hayvan barınakları için ayırmak zorunda olduğu bütçe ve geri ödeme esasları belirlendi. Belediyeler, fazla harcanan tutarın yüzde 40’ına kadar olan kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geri talep edebilecek. 

Haber Merkezi
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Belediyeler, hayvan barınakları için fazla harcamalarının yüzde 40’ını Bakanlıktan geri alabilecek
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Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tebliğe göre, Hayvanları Koruma Kanunu’nun geçici 4. maddesi kapsamında büyükşehir belediyeleri bütçelerinin en az yüzde 3’ünü, diğer belediyeler ise en az yüzde 5’ini hayvan bakımevleri, rehabilitasyon çalışmaları ve sahipsiz hayvanların bakımı için ayırmak zorunda olacak.

Belediyeler, fazla harcamanın yüzde 40'ını talep edilebilecek

Belirlenen oranların üzerinde harcama yapan belediyeler, fazla harcanan tutarın yüzde 40’ına kadar olan kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geri talep edebilecek. Ancak geri ödeme miktarı, ilgili oranların yüzde 40’ını aşamayacak. Belediyeler, geri ödeme taleplerini tebliğ ekinde yer alan hesaplama tablosuyla yapacak.

Yeni düzenleme, belediyelerin hayvan refahına yönelik harcamalarını teşvik etmeyi ve sahipsiz hayvanlar için daha iyi yaşam koşulları oluşturmayı hedefliyor.

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