Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıtta hafta sonu yapılan artış aynı gece pompa fiyatlarına yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında düşüş ya da artış yaşandı mı? İstanbul'da benzin ve mazotun litresi kaç lira oldu?

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul'da motorin 32.32 TL (Litre fiyatı)

Benzin ortalama 34.05 TL (Litre fiyatı)

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.