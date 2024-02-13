Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetler neler?

Berat Kandili ne zaman?

Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesi 2024 yılında 24 Şubat cumartesi gecesi idrak edilecek.

Berat gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetler neler?

Berat kandilinde yapılacak birçok ibadet mevcuttur. Bu ibadetler Müslümanların Allah'a daha iyi bir şekilde yakınlaşmasını ve kulluklarını en iyi şekilde göstermelerini sağlayacaktır. Berat kandilini ibadetle geçiren ve vücudunun her bir parçasını haramdan uzak tutan tüm kullar kurtuluşa ererek daha temiz bir hayata başlarlar.

-Gündüzünde Oruç Tutmak

- Kaza ve Nafile Namazları Kılmak

- Kur'an Okumak

- Tövbe-İstiğfar Etmek

- Salavat Getirmek

- Hamd Etmek ve Şükür Halinde Bulunmak

- Allah'ı Çokça Zikretmek

- Sadaka Vermek

-Bol miktarda Yasin suresi okumak

-Berat kandili namazı kılmak

2024 üç aylar takvimi

-11 Ocak Regaib Kandili

-12 Ocak Recep Ayı

-6 Şubat Miraç Kandili

-11 Şubat Şaban Ayı

-24 Şubat Berat Kandili

-11 Mart Ramazan Ayı

-5 Nisan Kadir Gecesi

-9 Nisan Arefe Günü

-10 Nisan Ramazan Bayramı