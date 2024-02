Berat Kandilinde nasıl dua edilir? Berat Kandilinde okunacak dualar nelerdir?

Berat Kandilinde nasıl dua edilir?

Dua, kişinin Rabbi ile direkt olarak iletişim kurduğu andır. Bu nedenle kişinin Rabb’ine karşı isteklerini, sıkıntılarını ve şükürlerini bildirmesi öznel bir durumdur. Müslümanlar ellerini Rablerine açar ve içlerinden geldiği şekilde Rabbi ile iletişime geçerler. Tüm bunlarla birlikte alimler, mübarek günlerde okunması için dua tavsiyelerinde bulunmuşlardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

“Ey Allâh’ım! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikayet ediyor ve Senden, Sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum. Zaten Senin, benim durumumu bilmen, istememe de hâcet bırakmıyor. Ey sıkıntılıların derdini açan Zat! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilah yoktur.

“Ey Allah! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sâhibi biri olarak kayda geçir. Sen bana enbiyanın ayetini (onlara imanın kazandıracağı nurları ve güzel alâmetleri) nasîb et. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et, kıyamet günü beni peygamberler Aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesin(e düşmek)den beni muhâfaza et. Şüphesiz duâları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duâmı kabûl et). Âmin!”

Berat Kandilinde okunacak dualar nelerdir?

Peygamber Efendimizin (S.A.V): “Allah’ım! Recep’i ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” duasıyla idrak ettiğimiz Recep-i Şerif ayı ve Şaban-ı Şerif ayının ilk on beş günü sonunda mübarek Berat Gecesine ulaşmış bulunuyoruz.

"Apaçık Kitaba yemin olsun ki Biz Kur`an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir

emirle ayirt edilir."

(Duhan, 44/1-4)

''Eğer siz yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız.''

(Nisâ, 4/31)

Bu duayı Berat Gecesi 300 kere okuyanın her istediğini Allah-u Te’ala’nın yerine getireceği nakledilmiştir. (Veliyüddîn er-Rahâvî el-Mahmûdî, Fezâilü'l-eyyâm, Süleymâniye Ktp., Reşid Efendi, rakam:156, verak:97a)

"Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme.Bize katndan bir rahmet bahşet. Şuphesiz sen bağışt en çok olansın.

(Al-i Imran, 3/8)