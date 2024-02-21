Berat Kandilinde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu fazileti ve sevabı nedir?

Berat Kandilinde oruç tutulur mu?

Recep ve Şaban aylarında ise Hz. Peygamberin (S.A.V) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Nafile oruç nedir?

Nafile, Arapça kökenli sözcük. İslam dininde, gerek olmamasına rağmen fazladan yapılan ibadetlere verilen isimdir.

İslam'da farz ve vâcib olmayan ibâdetler, "nafile" olarak tanımlanır (sınıflandırılır) ve "nafile ibadetler" olarak adlandırılır. Örneğin, vakit namazları dışında kılınan (farz veya vacib olmayan) namazlara nafile namaz, oruç tutulması şart olmayan günlerde tutulan oruca da nafile oruç denir.

Berat Kandili orucu fazileti ve sevabı nedir?

Dinen berat kandili orucunu tutanlar, oldukça büyük sevaba girerler. Bu orucun faziletini sizlere şöyle ifade etmek gerekir:

Berat gecesinin bereketi üzerine Hz. Ali tarafından rivayet edilen bir hadis vardır:

“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”

Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur:

“Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen?” Diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.

“Allah Teâlâ Şaban’ın on beşinci gecesi (Berâet Gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.” (İbn Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

Hz. Muhammed Berat kandilinin olduğu ayda oruç tutardı ve ramazan orucuyla birleştirip oruca devam ederdi. Berat kandilinin fazileti, Peygamber Efendimiz’in döneminde de bilinirdi:

Kader ve rızıklar bu gece taksim edilir.

Rahmet ve mağfiret gecesidir.

Bağışlanma ve af gecesidir.

Peygamberimizin (s.a.v) şefaat gecesidir.

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu vakit, ay Şaban ayıdır. Zeyd oğlu Üsame (r.a) şöyle anlatıyor: “Yâ Resulallah! Sizin Şaban ayında tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu göremiyorum” dediğimde, Peygamber (sav) şöyle buyururlar:

“Bu Recep ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim.” (Nesai, Savm, 70.)