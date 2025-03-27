Berlin Başbakanı Kai Wegner'dan İmamoğlu kararı!

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle Nisan ayı başında gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul ziyaretini iptal etti.

"Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını büyük bir endişeyle izliyorum"

Deutsche Welle'nin aktardığı habere göre, Hristiyan Demokrat Partili (CDU) politikacı, Çarşamba günü başkent Berlin'de yaptığı açıklamada "Türkiye'deki gelişmeleri, İstanbul'un özgürce seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve görevden uzaklaştırılmasını büyük bir endişeyle izliyorum" dedi.

"Bir demokraside hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, adil siyasi rekabet ve özgür seçimler güvence altına alınmalıdır" diye konuşan Wegner, İmamoğlu ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

İstanbul, Berlin'in dünya genelindeki pek çok kardeş şehrinden biri.

Berlin aynı zamanda Almanya'nın 16 eyaletinden biri olduğu için eyalet başbakanı belediye başkanı sıfatını da taşıyor. Berlin Belediye Başkanı için "Hükümet eden Belediye Başkanı" (Regierender Bürgermeister) tanımlaması kullanılıyor.