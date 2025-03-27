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Mustafa Sarıgül duyurdu! Ümit Özdağ açlık grevine girecek

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Ziyaret sonrası açıklama yapan Sarıgül, Özdağ’ın sürecin bu şekilde devam etmesi halinde bayramdan sonra açlık grevine başlayacağını söylediğini belirterek, "Bedenimle yasaları protesto edeceğim" ifadelerini kullandığını aktardı.

Haber Merkezi
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Mustafa Sarıgül duyurdu! Ümit Özdağ açlık grevine girecek
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Bu görüşmenin kendisini üzdüğünü söyleyen Sarıgül, siyasetçinin "Bu böyle giderse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Artık vücudumla protesto edeceğim yasaları" dediğini açıkladı.

Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a götürülerek tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül aracılığıyla bir mesaj paylaştı. Özdağ, yaşananlara tepki olarak açlık grevine başlayacağını duyurdu.

"Artık yasaları bedenimle protesto edeceğim"

Silivri Cezaevi’nde Özdağ’ı ziyaret eden Sarıgül, görüşmenin kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Sarıgül, Özdağ’ın mesajını kağıttan okuyarak aktardı.

Özdağ, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren kantinden yemek almayacağım, Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Bu böyle devam ederse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Artık yasaları bedenimle protesto edeceğim."

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