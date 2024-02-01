Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Çarşı davasını izledi: İnşallah bir an önce biter

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 12 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da izleyici olarak katıldı.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldiğini ve sanıkların teşhis için fotoğraflarının istendiğini belirtti.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatlarından Yıldız İmrek, “Davanın üzerinden 10 yıl geçti. Dosyanın uzamaması açısından mütalaa için savcılığa gönderilmesini talep ediyoruz.” dedi.

"İnsanların olay tarihindeki haliyle bugünkü hali arasında fark var’’

Sanık avukatlarından Ali Rıza Dizdar ise, "İnsanlar işe girdiğinde bile bu durum karşısına çıkıyor. İnsanların olay tarihindeki haliyle bugünkü hali arasında fark var. Sizin önünüze gelen görüntüler Başbakanlık ofisine taş atanların görüntüsü. Biran evvel mütalaa verilsin. Biz zaten beraat ettik. Bu ızdırap bitsin” ifadelerini kullandı.

"Siz de Beşiktaşlısınız, bu dosyayı sonlandırın’’

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Volkan Eroğlu, "Biz mağduriyet yaşıyoruz. İşsiz güçsüzüz. Siz de Beşiktaşlısınız, bu dosyayı sonlandırın.’’ ifadelerini kullandı.

Sanıkların 2013-2014 yılına ait fotoğraflarının teşhis için istenmesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, Başbakanlık ofisine yönelik gerçekleştirildiği belirtilen eyleme ilişkin görüntülerin duruşma salonunda izlenmesine ve emniyet arşivinde araştırma yapılarak, davanın sanıklarının 2013-2014 yılına ait fotoğraflarının teşhis için istenmesine karar verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak Başbakanlık ofisine yönelik eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla sanıklar hakkında kamu davası açılıp açılmadığı konusunda herhangi bir tespitin yapılıp yapılmadığının sorulmasına da hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

BJK Başkanı Hasan Arat, duruşmanın ardından basın mensuplarının sorusu üzerine, "İnşallah bir an önce biter.’’ ifadesini kullandı.

Olayın geçmişi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı dava 29 Aralık 2015 tarihinde karara bağlanmış, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ile Çarşı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtildiği kararda, ‘örgüt üyeliği' suçunun özelliği nazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi tarafına gidilmesi, sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlarına karar verilmesinin bozma nedeni sayıldığı vurgulanmıştı. Davalar, verilen bozma kararlarının ardından 30 Temmuz'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmiş ve sanık sayısı 52'ye çıkmıştı. Gezi Parkı ile Çarşı davası dosyası, 21 Şubat'ta görülen dördüncü duruşmada davaların geldiği aşama dikkate alınarak yeniden ayrılmıştı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın kurucu ve üyelerinin de bulunduğu 35 kişi şüpheli, 9 polis de müşteki olarak yer almıştı. İddianamede, Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni işgal etmeye çalışmakla suçlanan 35 şüpheli hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Şüpheliler hakkında ayrıca "Örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri taşınması ve bulundurulması, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme" gibi suçlardan da 50 yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.