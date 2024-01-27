Beyin kanaması geçiren Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen kimdir? Rol aldığı projeler
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması sonrası gündeme geldi. Kardeşi Ebru Destan “Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş.” diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Peki, Settar Tanrıöğen kimdir? Rol aldığı projeler neler? İşte detaylar...
Settar Tanrıöğen 15 Temmuz 1962 yılında Denizli’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. İlkokul yıllarından bu yana pek çok farklı irili ufaklı işte çalışan oyuncunun oyunculuğa ve tiyatro olan ilgisi ise 1980’li yıllarda başladı. 1984’te Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü kazanarak başkente taşındı.
1996’da Türk sinemasının yeniden doğuş filmi olarak gösterilen Eşkıya’da Kız Naci rolünü üstlendi. Takip eden yıl, kariyerinin halen hatırlanan rolü Saldıray olarak Bir Demet Tiyatro'da yeniden sahneye çıktı. 1998’de Yara filminde de rol aldıktan sonra, Vedat Özdemiroğlu ile beraber çalışarak 1999’da tek kişilik gösterilerle sahneye çıkmaya başladı. Tiyatro rollerinin yanı sıra pek çok film ve dizi de yer aldı.
22. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Gölgeler ve Suretler" ve "Çoğunluk" filmlerindeki yardımcı erkek oyuncu rolleriyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Settar Tanrıöğen 42. ve 43. SİYAD Ödülleri'nde "Vavien" ve "Çoğunluk" filmlerindeki performanslarıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı ödüllerine uzandı. Ayrıca, 21. Altın Koza Film Festivali'nde "Yağmur-Kıyamet Çiçeği" filmiyle Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Tiyatro alanında da 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Nergis Hanım" oyunundaki başarılı performansıyla Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Dram) ödülünü kazandı.
Rol aldığı filmler ve diziler
2019 - Vurgun
2018 - İçerdekiler
2017 - Bu Sayılmaz
2015 - Saklı
2015 - Hayalet Dayı
2015 - Baba Candır
2014 - Yağmur: Kıyamet Çiçeği
2014 - Urfalıyam Ezelden
2014 - Toz Ruhu
2013 - İki Kafadar Chinese Connection
2013 - Nergis Hanım
2012 - Sultan
2011 - Yangın Var
2010 - Çınar Ağacı
2010 - Çoğunluk
2010 - Unutma Beni İstanbul
2010 - Gölgeler ve Suretler
2010 - Ayrılık
2009 - Vavien
2008 - Nokta
2008 - Kolay Gelsin
2008 - Gece Gündüz
2007 - Kutsal Damacana
2007 - Ayda
2006 - Polis
2006 - Karınca Yuvası
2006 - Kader
2006 - Hayatımın Kadınısın
2005 - Ödünç Hayat
2005 - Takva
2005 - Akad Sineması
2005 - İki Süper Film Birden
2003 - Yazı Tura
2003 - Hadi Uç Bakalım
2003 - Alacakaranlık
2002 - İki Oda Bir Sinan
2002 - Hızma
2000 - Şarkıcı
2000 - Güneş Yanıkları
1999 - İkinci Bahar
1998 - Yara
1996 - Eşkıya
1995 - Çiçek Taksi
1995 - Boşgezen ve Kalfası
1995 - Bir Demet Tiyatro
1994 - Aziz Ahmet
1993 - İnce Hasan
1993 - Hoş Memo