Beyin kanaması geçiren Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen kimdir? Rol aldığı projeler

Settar Tanrıöğen 15 Temmuz 1962 yılında Denizli’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. İlkokul yıllarından bu yana pek çok farklı irili ufaklı işte çalışan oyuncunun oyunculuğa ve tiyatro olan ilgisi ise 1980’li yıllarda başladı. 1984’te Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü kazanarak başkente taşındı.

1996’da Türk sinemasının yeniden doğuş filmi olarak gösterilen Eşkıya’da Kız Naci rolünü üstlendi. Takip eden yıl, kariyerinin halen hatırlanan rolü Saldıray olarak Bir Demet Tiyatro'da yeniden sahneye çıktı. 1998’de Yara filminde de rol aldıktan sonra, Vedat Özdemiroğlu ile beraber çalışarak 1999’da tek kişilik gösterilerle sahneye çıkmaya başladı. Tiyatro rollerinin yanı sıra pek çok film ve dizi de yer aldı.

22. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Gölgeler ve Suretler" ve "Çoğunluk" filmlerindeki yardımcı erkek oyuncu rolleriyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Settar Tanrıöğen 42. ve 43. SİYAD Ödülleri'nde "Vavien" ve "Çoğunluk" filmlerindeki performanslarıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı ödüllerine uzandı. Ayrıca, 21. Altın Koza Film Festivali'nde "Yağmur-Kıyamet Çiçeği" filmiyle Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Tiyatro alanında da 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Nergis Hanım" oyunundaki başarılı performansıyla Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Dram) ödülünü kazandı.

Rol aldığı filmler ve diziler

2019 - Vurgun

2018 - İçerdekiler

2017 - Bu Sayılmaz

2015 - Saklı

2015 - Hayalet Dayı

2015 - Baba Candır

2014 - Yağmur: Kıyamet Çiçeği

2014 - Urfalıyam Ezelden

2014 - Toz Ruhu

2013 - İki Kafadar Chinese Connection

2013 - Nergis Hanım

2012 - Sultan

2011 - Yangın Var

2010 - Çınar Ağacı

2010 - Çoğunluk

2010 - Unutma Beni İstanbul

2010 - Gölgeler ve Suretler

2010 - Ayrılık

2009 - Vavien

2008 - Nokta

2008 - Kolay Gelsin

2008 - Gece Gündüz

2007 - Kutsal Damacana

2007 - Ayda

2006 - Polis

2006 - Karınca Yuvası

2006 - Kader

2006 - Hayatımın Kadınısın

2005 - Ödünç Hayat

2005 - Takva

2005 - Akad Sineması

2005 - İki Süper Film Birden

2003 - Yazı Tura

2003 - Hadi Uç Bakalım

2003 - Alacakaranlık

2002 - İki Oda Bir Sinan

2002 - Hızma

2000 - Şarkıcı

2000 - Güneş Yanıkları

1999 - İkinci Bahar

1998 - Yara

1996 - Eşkıya

1995 - Çiçek Taksi

1995 - Boşgezen ve Kalfası

1995 - Bir Demet Tiyatro

1994 - Aziz Ahmet

1993 - İnce Hasan

1993 - Hoş Memo