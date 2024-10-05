'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı: 'Sarhoştum, hatırlamıyorum'

Türkiye'yi dehşete düşüren olay, İstanbul Beyoğlu'nda 29 Eylül sabahı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına iki kişi yaklaşarak cinsel saldırıda bulundu. Arkasından İ.A.'ya yaklaşan tacizcilerden biri, genç kıza sarılmaya başladı. Tacizci, İ.A.'nın karşı koyup direnmesine rağmen genç kadını binanın duvarına sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu. Genç kadına sarılıp öpmeye çalışan tacizci, İ.A.'yı yere yatırarak saldırı girişimine devam etti.

Genç kadını vatandaşlar kurtardı

İ.A., bu sırada şüphelinin elinden kurtulmak için bağırmaya başladı. Şüpheli, bağırış seslerine aldırmadan cinsel tacizini sürdürmeye devam etti. Vatandaşların yardımıyla genç kadın, iki tacizcinin elinden kurtarıldı.

İfadeleri alınıp serbest bırakıldı

Olay, polise bildirildi. Mağdur İ.A., iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi. Bunun üzerine Güven Timleri harekete geçti. Polis ekipleri kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler Semir Tarhan ile Ömer Konu'yu yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Yeniden gözaltı ve tutuklama

Serbest kalan iki şüphelinin, olay anına ait görüntülerinin ortaya çıkması üzerine haklarında yeniden gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınan Semir Tarhan ile Ömer Konu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan iki şüpheli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İfadeleri ortaya çıktı

Yapılan soruşturmada, genç kıza sarılarak yere yatıran şüphelinin Semir Tarhan olduğu belirlendi. Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

"Cebine 500 tl sıkıştırdım, sarhoştum, hatırlamıyorum"

Habertürk'te yer alan habere göre Semih Tarhan verdiği ifadesinde, genç kızı Balo Sokak'ta gördüğünü belirterek, "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Suç kayıtları kabarık çıkmıştı

Tutuklanan iki şüphelinin suç dosyaları da kabarık çıktı. Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı ortaya çıktı.