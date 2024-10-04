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Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden 2 şüpheli tekrar gözaltına alındı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

İHA
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Beyoğlu'nda genç kadını taciz eden 2 şüpheli tekrar gözaltına alındı
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Olay, 24 Eylül’de Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak’ta meydana gelmişti.

Evine gitmekte olan İrem A.’nın (25) peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmişti. Genç kızın tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etmişti.

Olay yerine gelen Beyoğlu Güven Timi polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Semir T. ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Savcılık şüpheliler hakkında tekrar gözaltı kararı verdi. Şahıslardan Semir T. Mersin’in Tarsus ilçesinde, Ömer K. ise İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler Semir T.‘nin “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmak", “gasp" suçlarından Ömer K.’nın ise “cinsel saldırı", “kasten yaralama", “mukavemet", “otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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