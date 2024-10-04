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Beyoğlu'nda genç kadına cinsel saldırıda bulundu, görüntüler şok etti! Suç makinesi çıktılar

İstanbul Beyoğlu'nda yoldan geçen genç kızın önünü kesen 2 kişiden biri, genç kızı yere yatırarak taciz etti. Genç kız çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulurken, yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Beyoğlu'nda genç kadına cinsel saldırıda bulundu, görüntüler şok etti! Suç makinesi çıktılar
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Olay, 24 Eylül tarihinde Şehit Muhtar Mahallesi, Balo Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmekte olan İrem A.’nın (25) peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmeye başladı.

Genç kızı duvara sıkıştıran şahıslardan biri, daha sonra genç kızı yere yatırarak taciz etti. Şahsın yanında duran arkadaşı ise olanları seyretti. Genç kızın yerde tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Şahıslar vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, tacize uğrayan genç kız yine çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Olay sonrası polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Beyoğlu Güven Timi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Semir T. ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Serbest bırakılmışlardı, yeniden gözaltına alındılar

Beyoğlu Güven Timi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şahısların çok sayıda suç kayıtları olduğu ve savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alındıkları öğrenildi.

Yaşanan taciz skandalı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızı takip eden şahıslardan birisi talihsiz kadının önünü keserek duvara doğru sıkıştırıyor. Daha sonra genç kızı zorla öpmeye çalışan şüpheli, yere yatırarak taciz etmeye devam ediyor. Bir süre sonra vatandaşların müdahale ederek şahısları uzaklaştırdığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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